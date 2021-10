Sport

Markus Wallstad Hamansen (16) og Edvin Kvitvær Endresen (17) dømmer til daglig i den regionale 2. divisjon, men da BK Tromsø med sine elitelag for både menn og kvinner gjestet Øksneshallen for åttedelsfinale i NM, fikk de begge prøve seg på et nytt og høyere nivå. De fikk hver sin kamp som andredommere under volleyballfesten.