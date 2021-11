– Aller først må denne mannens fremtid i klubben avklares

Sport

Det var kanskje ingen overraskelse for den nasjonale ekspertisen. Lørdag rykket Melbo ned. Lofoten og Vesterålen står uten lag på nasjonalt nivå, som nå teller de fire øverste divisjonene i norsk fotball.

VOL var forsiktige optimister foran sesongen, men uvanlig svak hjemmestatistikk til Melbo å være, skader på sentrale spillere og en tynn tropp ble Melbos bane. Neste sesong venter lokaloppgjør mot Andenes (skjønt avstanden i kilometer mellom lagene er så pass lang at det er fristende ikke å kalle det lokaloppgjør), Sortland og Morild (hvis de takker ja til opprykk).

For fotballinteressen lokalt er ikke nedrykket til Melbo så negativt kanskje. En får tilbake oppgjørene mot Sortland som kan generere mye interesse rundt lokalfotballen. Til tross for den geografiske avstanden, kan også oppgjørene mot både Andenes og Morild generere mye lokal interesse. Flere steder i landet, det er mulig å sammenligne seg med, samler slike oppgjør fortsatt mellom 500-1.000 tilskuere.

Et av problemene er at klubbene skal nå kjempe om de samme spillerne lokalt. Et annet problem er at nedrykk ofte sitter for lenge i. En klubb som har vært ledende lokalt, og som skal tilbake på samme nivå som klubbene i nærområdet, har lett for å glemme seg av og starte planleggingen av av neste sesong for sent. Det er en av fellene Melbo må unngå å gå i. Melbo har ikke lenger den fordelen det er å kunne lokke lokale spillere med et sportslig høyere nivå i sin jakt etter forsterkninger lokalt. Flere av spillerne i dagens Melbo-stall vil være attraktive for klubber i 3. divisjon, som for eksempel ungguttene Aldo Renga, Adam Dosjkhoklojev og Sebastian Eidesen Karlsen. Alle har vist denne sesongen at de har potensial, og holdes trolig øye med av flere klubber.

Melbo vil trolig være avhengige av å få med de fleste av de etablerte spillerne med tanke på å få en raskest mulig retur til 3. divisjon, men det vil ikke bli lekende lett. Skånland rykket ned sammen med Melbo og vil ha et ord med i laget. Det samme vil Sortland. I tillegg vil nok en Harstad-klubb eller to, kanskje i første rekke Landsås, ha noe de skulle ha sagt.

Nøkkelen ligger i å gjøre alt de kan for å få med de yngre spillerne videre. Noen av dem har taklet overgangen fra G16 (der de i 2020 spilte 9-erfotball) på en solid måte. Disse spillerne må Melbo få det beste ut av før de eventuelt blir utilgjengelige og reiser vekk for å ta eventuell høyere utdanning. Sammen med en god stamme av de erfarne spillerne som er med i dag, vil det kunne være med på å skyte Melbo tilbake. Samtidig er reiseprogrammet i 4. divisjon langt mer familievennlig enn 3. divisjon. Det bør være enklere for spillerne med familie å få kabalen til å gå opp.

Men aller først må fremtiden til trener Thomas Rønning avklares. Hans posisjon i klubben er sterk. Faglig er Rønning også sterk, og jobben han har gjort med Melbo-laget har blitt lagt merke til også utenfor Vesterålen. Han hadde avtale ut sesongen. Den er over nå og det er ikke kommet noen signaler om at avtalen er fornyet. Hvis det ikke allerede pågår forhandlinger, må klubben til forhandlingsbordet med Rønning og det fort. Hvis Rønning ikke vil, eller lar seg overtale, må en ny trener inn kvikt. Først og fremst med tanke på spillerlogistikk, og at spillerne som sitter på gjerdet og avventer må få et svar. Samtidig vil et godt trenernavn innen lokalfotballen, eller regionfotballen, kunne være med på å skaffe forsterkninger og lokke med videre de som er i tvil. I tillegg kommer en ny trener ofte med sin egne måte å spille på. Slikt tar tid å innarbeide om det skiller seg veldig fra forgjengeren.

Et knapt halvår går fort. Mye skal gjøres. Derfor har ikke Melbo mer enn tida av veien med tanke på å stake ut kursen for seniorfotballen i klubben, og en eventuell snarlig retur til 3. divisjon. Den blir ikke enkel, men det er fullt mulig om kortene spilles riktig.