Sport

Sortland Teakwon-do klubb er klar for årets høydepunkt. Eller det vil egentlig si at det er det største høydepunktet for klubbens utøvere på et par år, minst. Billettene til Trondheim ble booket for lenge siden. Nå setter de kursen for årets NM, som for sju av de ni utøverne vil bli deres første i karrieren.