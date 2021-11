Sport

Starten kan kalles trang når den første kampen endte med et 0-2-tap for rogalendingene fra Austrått. Dermed hadde Øksil-guttene et press på seg foran den andre kampen i innledende runde, mot Stovner fra Oslo-regionen. Men der gikk det bedre og Øksil kunne gå av banen med en 2-0-seier, som sørget for å ta laget videre som nummer to i innledningsgruppa.