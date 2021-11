Første seier og det med stil

Sport

En kan virkelig si at det var en seier med stil da Sortland Håndballklubbs damelag vant sin første kamp for sesongen, etter å ha tapt 21-23 i serieåpningen for en tid tilbake.

Det var vært en periode uten kamp for Sortlands-damene, men den ser det ut til at de har brukt godt. For i bortekampen mot TSI 4 lørdag, satt det meste av spillet som det skulle. Kanskje aller mest imponerende var det bakover, da studentklubben fra Tromsø ble slått med hele 34-10.

På klubbens Facebook-sider opplyses det at at laget er veldig fornøyd med seieren, og at klubben er imponert, ettersom Sortland har med en tynn tropp til Tromsø.

- Men jentene lot seg ikke stoppe og serverte god håndball i dag, meldes det.

Sortland skal etter planen møte TSI 3 søndag formiddag.

Trine Christensen ledet av med 11 scoringer. Henriette Fjær scoret 8, Christianne Hansen 6, Maia Jørstad 5, Guro Krog 2, Hilde Christoffersen og Malin Hasvold scoret også. Ingrid Fenes, Sigrid Bjørlo, Dina Leivseth og Tore Krüger var også med i kampen.