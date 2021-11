Viktig spiller har forlenget med Melbo

Sport

Det er på Melbo ILs Facebook-sider at nyheten kommer. Erlend Robertsen har forlenget kontrakten med Melbo IL.

Etter en spennende sesongavslutning rykket Melbo ned til 4. divisjon, etter å ha tapt for Bodø/Glimt 2 i siste serierunde.

Gjennom flere sesonger har Erlend Robertsen vært blant lagets aller viktigste spillere. Sist sesong slet han en del med skader. Han spilte sju av de 13 kampene i 3. divisjon sist sesong.

Robertsen står med 89 kamper og 16 mål i Melbo-drakten. Han har også spilt i 1. divisjon for Bodø/Glimt, Bryne og Ranheim. Han fikk i alt 13 landskaper på aldersbestemte landslag, fra G15-G19 i perioden 2008-2012. I Bodø/Glimt fikk han 46 obligatoriske kamper og scoret åtte mål fra 2011-2013.

Trener for Melbo IL, Thomas Rønning, er glad for at Melbo får nyte godt av Robertsens tjenester en ny sesong.

– Han tar med seg både spiller- og trenererfaring inn i sin videre karriere. Som person er han den som bryr seg, men som også stiller krav til omgivelsene. Han vil bidra til at de yngste spillerne tar nye steg, løfte de opp, men også være en sentral brikke i spillet selv, og på treningsfeltet, uttaler Rønning i Facebook-posten.