Mikkel måtte kaste inn håndkleet

Sport

– Jeg fikk ryggtrøbbel og hadde ingen mulighet til å fortsette. Derfor måtte jeg ta av meg startnummeret rett etter at jeg hadde tatt fatt på den andre av i alt seks runder i 2,5-kilometerssløyfa. Smertene var såpass store at det ikke var noen annen utvei enn å gi seg. Jeg stivnet og var samtidig redd for at ryggen kunne bli verre dersom jeg fortsatte, sa Mikkel etter at han hadde vært i aksjon for aller første gang i norgescupen i år.