Adrian tilbake på landslaget

Sport

Hadselværingen, som i vanlig fotball spiller for Tromsdalen, mens som i futsal representerer Vesterålen Futsal, ble tatt ut på det norske landslaget som skal til nordisk mesterskap i Sverige i neste uke. Der får han selskap av sin ferske lagkamerat, Richard Halvorsen.

Det er Vesterålen Futsal som melder om uttaket på sin Facebook-side.

Adrian Pedersen har fra før spilt 14 landskamper for Norge i futsal. Den siste ble spilt en drøy måned før koronapandemien satte inn i mars i fjor. Motstander da var Nord-Makedonia, og Pedersen scoret et av de to norske målene i 2-1-seieren.

Debuten på landslaget fant sted mot Andorra nærmest nøyaktig et år tidligere enn det.

Denne sesongen har Pedersen vært meget solid i de tre første serierundene for Vesterålen, som står med full pott etter tre runder, og som møter Hulløy Bodø på hjemmebane lørdag. For Vesterålen står Adrian med 70 kamper i eliteserien, der det har blitt 51 scoringer.

Fersk lagkompis Richard Halvorsen står med en landskamp ifølge fotball.no i futsal.

I nordisk mesterskap er Danmark, Sverige og Grønland motstandere.