Sonesamling avlyst

Sport

Både jenter og gutter var tatt ut til samling denne uken, som skulle være den siste før jul.

For 46 gutter og jenter i årsklassene 2006-2008 blir det nå å finne på andre ting fremfor å utvikle seg som fotballspillere denne onsdagen.

Hålogaland Fotballkrets melder på sine nettsider at alle sonesamlingene innenfor fotballkretsen vil bli avlyst ut året. Det er koronatiltakene som regjeringen la frem mandag som er årsaken til at samlingen nå avlyses. Fotballkretsen melder også at kretssamlingen som var planlagt like over nyttår trolig også vil bli avlyst.

Disse spillerne skulle egentlig vært på samling:

2007: Andreas Thuv-Jenssen, Melbo, Monrad Fredheim, Olav S. Myklestad, Mathias Stavøy, alle Morild, Julian Elvenes Knudsen, Aleksander Ottesen, Leander Endresen Mathiassen, Henrik Paulsen, Jørgen Berthinussen, Kasper Andersen, alle Sortland, Selmer Neergaard, Magnus Sørensen, begge Andenes, Tobias Arntsen, Stokmarknes, Sigurd Strand-Ditlevsen, Dennis Jakobsen og Jonas Johnsen, alle Luna.

2006: Jakob Johansen, Andenes, Jesper Johnsen, Elias Robertsen, Kasper Myhre, alle Luna, Preben Jakobsen, Melbo, Vebjørn Kaspersen, Sortland, David Goro, Stokmarknes.

2008: Vegard Pedersen og Gard Rasmussen, begge Sortland.

Blant jentene i samme årsklasser er det 21 spillere som har fått klarsignal.

2006: Leah Arntzen, Melbo, Linnea Abelsen, Vilja B. Henriksen, Astrid Fuhr, alle Sortland, Selma Stenvoll Enoksen, Sigrid Bergvik, begge Andenes.

2007: Emilie Dreyer, Melbo, Caroline Næss, Sortland, Kariell isaksen, Mina Godvik, begge Luna, Ragnhild Eilertsen, Emma-Sofie Ellingsen, Mathilde Gjertsen, alle Stålbrott.

2008: Marie Rønning, Melbo og Milla Bendiksen, Sortland.