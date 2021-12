Even takket ja til Melbo

Sport

Det opplyser klubben på sine Facebook-sider. De kaller det en førjulsgave til alle som følger med klubben og har hjertet i Melbo IL.

Siden 2018 har Vikestad Jakobsen vært en temmelig fast skikkelse på Melbo ILs lag. Statistikken til Norges Fotballforbund sier at han har spilt 56 A-kamper for Melbo, der de tre første kom i 2017, mens de de 53 neste har kommet fra 2018, en sesong han også hadde en halv sesong i Innstranda i Bodø.

Han spilte totalt 16 kamper for Innstranda, samme antall offisielle kamper som han også er oppført med som spiller for Stokmarknes IL.

For Melbo står den anvendelige Even Vikestad Jakobsen med en scoring i obligatorisk kamp, mot Skjervøy tilbake i 2018.

I Facebook-posten kaller trener Thomas Rønning Vikestad Jakobsen for lagets beste og mest stabile spiller i 2021-sesongen, som til slutt endte med nedrykk til 4. divisjon. Han spilte 12 serie- og en cupkamp for klubben. Rønning beskriver at han jevnt leverer på et høyt nivå og at han har tatt store steg.

– I tillegg er han ekstremt lojal mot klubben og lagkameratene. Even er en prototype av en Melbo IL-spiller. Å ha ham med videre er viktig av flere grunner. Han kan bekle flere roller og er en meget fin type i gruppen og garderoben, melder Rønning.