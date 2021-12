Nå får Ingar jobbe fulltid med Sortland IL

Sport

For et drøyt år siden ble Ingar Angell Nicolaysen ansatt som daglig leder i Sortland IL i 50 prosent stilling. Nå er stillingen utvidet til å bli 100 prosent. For den daglige lederen har det vært et hektisk 2021, til tross for at koronapandemien har begrenset aktiviteten en del. Ikke bare er han daglig leder i klubben, han var også trener for klubbens damelag i 2021, og han spilte for klubbens A-lag i 4. divisjon.