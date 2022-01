Forlenget med lovende unggutt

Sport

Via klubbens Facebook-sider opplyser Melbo IL at de har signert kontrakt med unggutten Preben Vikestad Jakobsen.

Det er ifølge meldingen den første kontrakten som unggutt har signert.

Han var nylig en del av kretslaget til Hålogaland i 2006-årgangen som spilte turnering i Blåbyhallen. I løpet av sesongen fikk han fem kamper for Melbo i 3. divisjon, i tillegg til at det ble sju kamper for andrelaget i 4. divisjon.

Trener Thomas Rønning beskriver Preben som en meget hyggelig og ydmyk gutt. Treneren beskriver også 15-åringen som en spiller som har tatt enorme steg det siste året, og som har dominert øktene sin unge alder til tross. Han trekker også frem at Vikestad Jakobsen allerede som 15-åring har spilt seniorfotball i både 3. divisjon og 4. divisjon.

– Han er fotballsmart og har veldig gode basisferdigheter. Vi skal hjelpe Preben med å utvikle seg videre. Med treningsviljen hans, kan han nå så langt han vil, mener Rønning.