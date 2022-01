Fortsetter i TUIL

Sport

Lødingen-karen, som før jul var på banen for Vesterålen Futsal, har vært i Tromsdalen siden 2014, bortsett fra en sesong i Alta, melder iTromsø. Han hadde også et kort opphold i finske HJK Helsinki, før han avsluttet 2019 i Alta. Foran 2020-sesongen var han tilbake i Tromsdalen. I 2021-sesongen var han også kaptein for 2. divisjonslaget.

Også Tromsdalen UIL melder om resigneringen av Nygård Vibe på sine nettsider. 31-åringen står med 155 obligatoriske kamper for bydelsklubben fra Tromsø, som også har hadselværingen Adrian Pedersen i spillerstallen.

Forrige sesong var han på banen i samtlige av Tromsdalens 27 obligatoriske kamper. Han noterte seg for to scoringer, de første for Tromsdalen siden 2017-sesongen. Hans første scoring for Tromsdalen kom for øvrig tilbake i 2015, da han ble matchvinner i en 1. rundekamp i cupen mot Sortland.

Han har også spilt for Sortland, Senja og Alta tidlig i sin seniorkarriere.

Tromsdalen beskriver Nygård Vibe som en viktig signering foran 2022-sesongen. Trener Alexander Samuelsen sier til klubbens nettsider at han er glad for å ha fått med seg det han beskriver som en av bærebjelkene i laget videre. Samuelsen beskriver Nygård Vibe som en som setter standarden i både trening og kamp.

– Han er viktig med sin erfaring i måten vi bygger lag og klubb og sprer en trygghet inn i spillergruppen gjennom sin tilstedeværelse. Han har skolert mang en ny, ung midtstopper på veien, sier Samuelsen til Tromsdalens nettsider om Nygård Vibe.





