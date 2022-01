Satser på å arrangere Nyttårspæsen

Sport

Sortland og Omegn Skiklubb måtte utsette sitt planlagte renn Nyttårspæsen 2. januar. Den gangen var det dårlig værmelding som var årsaken til at rennet ble utsatt.

Via sine nettsider melder skiklubben at de satser på å gjennomføre rennet på reservedatoen, førstkommende søndag 16. januar.

Rennleder Torgeir Arntsen skriver i posten på nettsidene at det til tross for uvær i uka i Vesterålen, er meldt bedre forhold i helga. Blant annet er det meldt snø. Det gjør at planen til skiklubben er å arrangere Nyttårspæsen søndag, og at de selvsagt skal rette seg etter de smittevernreglene som gjelder.