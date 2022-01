Aleksander trapper opp

Sport

Siden sesongen var slutt, har det vært hektisk aktivitet for å reforhandle med spillerne i Melbo IL, som i 2022-sesongen er tilbake i kretsserien for Hålogaland, etter et par sesonger på nasjonalt nivå i 3. divisjon.

En solid stamme av spillerne som har vært med gjennom flere sesonger har skrevet under på ny avtale med klubben. Den siste i rekken er en spiller som egentlig hadde trappet ned satsningen, men som nå blir med videre og dermed trapper opp fotballsatsingen igjen. Aleksander Dahl Christensen står ifølge Norges Fotballforbund med 63 A-kamper og seks mål for Melbo IL. I tillegg har han spilt 25 kamper for B-laget, blant annet forrige sesong, da han var med i en kamp i 3. divisjon (mot Finnsnes hjemme).

Meldingen om signeringen kommer via Melbo ILs Facebook-sider.

Trener for Melbo ILs A-lag, Thomas Rønning, uttaler i forbindelse med signeringen at Dahl Christensen har en utrolig treningsvilje og er en oppofrende spiller. Rønning melder at Melbo får en spiller som kan bekle flere ulike posisjoner og roller, som er med på å gi trenerteamet større valgfrihet med tanke på laguttaket.

– Han er en snill og god gutt med veldig gode holdninger og verdier. Som type er han en som kan være rollemodell for våre yngre spillere. Det er godt å ha ham tilbake i gruppen vår, og at han nå ønsker å kjøre på, slår Rønning fast.

Dahl Christensen har også vært innom Tromsø-klubbene Skarp og Ishavsbyen.