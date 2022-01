Skal på samling med gutta

Sport

Men onsdag er det igjen klart for soneaktivitet i regi av Hålogaland Fotballkrets i Blåbyhallen på Sortland, med spillere fra flere av klubbene i Vesterålen.

Med på samlingen for guttene i 2006-2007-årgangen denne onsdagen, finner vi to jenter. Det er snakk om Linnea Abelsen og Caroline Næss fra Sortland IL som skal prøve seg sammen med jevnaldrende gutter.

Hålogaland Fotballkrets er delt inn i fire soner, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms i tillegg til Vesterålen. I hver av sonene er det gjennom vinteren ulike tiltak der spillere fra klubbene i regionene plukkes ut til ekstra tiltak. Disse tiltakene falt bort i midten av desember da regjeringen strammet inn på koronatiltakene.

Men med lettelse i tiltakene for breddefotball og unge under 20 år, er det også klart for nye sonetiltak i hele fotballkretsen.

Onsdag skal temaet for samlingen i Vesterålen være å score mål og å komme til avslutninger.

Spillerne som er tatt ut: Andreas Thuv-Jenssen, Melbo, Monrad Fredheim, Olav Myklestad, Mathias Stavøy, alle Morild, Julian Elvenes Knudsen, Aleksander Ottesen, Leander Endresen Mathiassen, Henrik Paulsen, Kasper Andersen, Jørgen Berthinussen, alle Sortland, Selmer Neergaard, Magnus Sørensen (Andenes), Tobias Arntsen, Stokmarknes, Sigurd Strand Ditlevsen, Dennis Jakobsen, Jonas Johnsen, alle Luna, Caroline Næss og Linnea Abelsen, begge Sortland.

fra 2006: Jacob Johansen, Andenes, Jesper Johnsen, Elias Robertsen, Kasper Myhre, Luna, Preben Jakobsen, Melbo, Vebjørn Kaspersen, Sortland og David Goro, Stokmarknes.