Det har blåst på toppene i norsk skisport det siste halve året. Det startet med hoppsporten og forsøket på å kvitte seg med landslagssjef Clas Brede Bråthen, som ble takket for innsatsen med to superhopp av Marius Lindvik.

Mens de 24. olympiske vinterlekene fortsatt pågår i Beijing, er det langt fra rolig i langrennsleiren, og spesielt blant herrene er bråk rundt uttak og oppladning til OL. Det kompletterer et halvår innen norsk skisport som har vært blant det mest turbulente på en årrekke.

For gjennom høsten var det i hoppleiren det blåste. Ledelsen i Norges Skiforbund ville kvitte seg med hoppsjef Clas Brede Bråthen, etter det som var en personkonflikt med generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Bråthen, som internt i hoppleiren har en solid posisjon, ble beskyldt for å ha en adferd for ledelsen i Skiforbundet mente var uakseptabel. Konflikten hadde sitt utspring i en artikkel i Dagbladet, der Bråthen uttalte at han mente kvinnehopp ikke ble prioritert under koronapandemien. Landslagssjefen saksøkte så Skiforbundet, da han mente at 17 år på midlertidige kontrakter ga ham rett på fast jobb.

Clas Brede Bråthen sammen med Silje Opseth etter mix-lagkonkurransen i Beijing, som endte i et diskvalifiseringskaos. Foto: Torstein Bøe Torstein Bøe / NTB

Konflikten pågikk gjennom hele høsten, med stadig nye vendinger. Frontene var steile og en periode så det ut som konflikten skulle være uløselig, men partene kom til slutt til enighet om at Bråthen skulle over i en ren sportslig stilling, der han slapp å rapportere til Bretten Berg. Konflikten ser likevel ikke ut til å være helt over. Skiforbundet valgte nemlig å offentliggjøre en er rapport om saken like før OL startet. Det har Bråthen og hans advokater reagert på. Siste ord er neppe sagt i denne saken, men Bråthen har hopperne på sin side.

I Beijing har hoppsjefen vist sitt hjerte for hoppsporten. Han har vært en av de fremste kritikerne etter kaoset under mix-lagkonkurransen, der fire nasjoner fikk hopp disket. Alle som ble disket var kvinner, to av dem var norske. Bråthen har kritisert prosedyrene rundt dresskontrollen, sammen med andre hoppledere. Dette kan på sikt gi nye prosedyrer rundt disse kontrollene fremover.

Hopperne har stått bak sin sjef siden bråket startet. Marius Lindvik vant lørdag det første norske gullet i en storbakke siden legenden Toralf Engan i 1964. To superhopp sørget for at han satte den japanske favoritten, Ryoyu Kobayashi, på plass. For landslagssjefen ble det en emosjonell dag. I intervjuene etter rennet, kom gledestårene og han ga også selv uttrykk overfor Eurosport at det ble ekstra emosjonelt med tanke på alt bråket det siste halvåret. Flere emosjonelle øyeblikk kan det også bli med en lagkonkurranse på programmet mandag. Vi tar neppe mye feil når vi sier at hopperne vil gjøre alt for sjefen sin ...