Cupen består av ett feltstevne og to banestevner som kvalifiserer til en finale søndag ettermiddag.

– En hektisk skytehelg i Sikan er over og det har vært mange meget gode prestasjoner blant skytterne, skriver Torfinn Johnsen i Bø skytterlag i ei pressemelding.

Blant veteranene var det Roald Søfting fra Ramsund som leverte de beste prestasjonene og vant finalen på 70-årsdagen sin.

Roald Søfting var best av veteranene på 70-årsdagen sin. Atalie Pedersen var beste senior. Foto: Torfinn Johnsen

Av seniorene var det Atalie Pedersen fra Vaagakallen som leverte jevnt meget gode prestasjoner og viser at skyteformen er inne tidlig i sesongen.

Best av alle var Celine Nermark fra Trondenes, med fullt hus på både feltstevnet (30 treff) og begge banestevnene (350p) og som i tillegg vant finalen i klasse Eldre Rekrutt med ny mesterskapsrekord 107,2 p.

– Finalen har et litt spesielt program, hvor en skyter de siste skuddene som enkeltskudd i klassens høyeste stilling med åpen skjerm og speaker som rapporterer hva som blir skutt fortløpende. Dette gir nok skytterne et betydelig høyere spenningsnivå under finaleskytingen, skriver Johnsen i pressemeldinga.

Klassevinnerne Vis mer ↓ Klasse Rekrutt: Eivind Nermark, Trondenes Klasse Eldre Rekrutt: Celine Nermark, Trondenes (Mesterskapsrekord) Klasse Junior: Timian Halvorsen, Sortland Klasse Veteran 55: Frank Einar Hagen, Melbo Klasse Veteran 65: Roald Søfting, Ramsund Klasse Veteran 73: Kjell Arne Hermansen, Trondenes Klasse Kikkert: Lasse Gyltnes, Ramsund Klasse 1: Lasse Grønbeck, Sortland Klasse 2: Silje Hermansen, Trondenes Klasse 3: Kamilla Lian, Trondenes Klasse 4: Andor Nesse, Trondenes Klasse 5 og 3-5: Atalie Pedersen, Vaagakallen

Sikanfelten, Sikantreffen og Draugenstevnet

Les hvordan det gikk i de innledende rundene:

«Lørdagen startet med Sikanfelten der alle skytterne skyter 30 skudd felt. I veteranklassene var det Roald Søfting, Ramsund, i klasse V65 og Odd Lian, Trondenes, klasse V73 som begge hadde 30 treff og vant sine klasser. I klasse Kikkert vant Tom Sagen, Trondenes, med 28 treff. Blant ungdommen var det Jørn Dybdahl-Henriksen som vant klasse Junior, Celine Nermark vant klasse Eldre Rekrutt, begge med 30 treff, mens Eivind Nermark vant klasse Rekrutt med 27 treff. Klasse 2-5/V55 ble vunnet av Atalie Pedersen, Vaagakallen, med 30 treff. Klasse 1 ble vunnet av Rune Horn med 27 treff.

Sikantreffen lørdag ettermiddag er årets første banestevne i Vesterålen. Skytterne skyter 35 tellende skudd og kan oppnå 350 poeng totalt. I veteranklassene var det Odd Lian, Trondenes, som vant klasse V73 med 349p. Oddmund K Theodorsen, Trondenes, vant klasse V65 med 347p og Helene Enoksen, Sortland, vant klasse V55 med 336p. I ungsomsklassene var det Jørn Dybdahl-Henriksen, Dverberg, som vant klasse Junior med 345p, Celine Nermark, Trondenes, vant klasse Eldre Rekrutt med 350p og Eivind Nermark, Trondenes, vant klasse Rekrutt med 343p. Kikkertklassen ble vunnet av Tom Sagen, Trondenes, med 246p, klasse 1 av Lasse Grønbeck, Sortland med 246p, klasse 2 Silje Hermansen, Trondenes, med 342p og i klasse 3-5 var det Atalie Pedersen, Vaagakallen, som vant med solide 345p.

Søndagen starter med det tradisjonelle Draugenstevnet, et stevne som har vært arrangert i Sikan på åpningshelgen for baneskytingen i Vesterålen i mange tiår. I veteranklassene var det Eilif Andersen, Sortland, som vant klasse V73 med 349p. Roald Søfting, Ramsund, vant klasse V65 med 348p og Helene Enoksen, Sortland, vant klasse V55 med 343p. I ungsomsklassene var det Timian Halvorsen, Sortland, som vant klasse Junior med 349p, Celine Nermark, Trondenes, vant klasse Eldre Rekrutt med 350p og Eivind Nermark, Trondenes, vant klasse Rekrutt med 335p. Kikkertklassen ble vunnet av Tom Sagen, Trondenes, med 244p, klasse 1 av Lasse Grønbeck, Sortland med 249p, klasse 2 Silje Hermansen, Trondenes, med 340p og i klasse 3-5 var det Bengt Bratland Nermark, Trondenes, som vant med meget gode 346p.»