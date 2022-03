Eventyret Vesterålen Futsal ble kronet med seriegull etter grøsseren av en futsalkamp mot Hulløy Bodø søndag ettermiddag. 6–5 endte det og champagnekorkene kunne sprettes i Vesterålen-garderoben. For Vesterålen Futsal er et lite eventyr. Klubben så dagens lys da Lødingenpatriotene slo seg sammen med Sortland og ble til Vesterålen Futsal, og som nærmest med en gang tok norsk futsal med storm.

For Vesterålen Futsal har vist at de på langt nær er noen døgnflue etter opprykket i 2015. Den første sesongen i eliteserien endte med bronsemedalje, deretter ble det sølv, så en ny bronse og en ny sølvmedalje, før det ble fjerdeplass i 2019/2020, den siste hele sesongen som har vært spilt foran sesongen som akkurat er avsluttet.

Futsal er blant de mest voksende lagidrettene i verden. Idretten har fått godt feste i Norge, selv om interessen ikke har vært den aller største om en ser i forhold til for eksempel håndball når det gjelder publikum. Publikumsinteresse til side – det er ikke med på å forringe prestasjonen til futsalheltene, som til høsten skal forsøke å kvalifisere seg for Mesterligaen, som den første klubben fra regionen noen gang.

Vesterålen Futsal nyter en stor respekt i norsk futsal. Ikke bare fordi de har blitt et stabilt topplag og fostret flere spillere som har fått sjansen på landslaget, men også fordi det er snakk om en kompisgjeng og at det i stor grad er snakk om lokale spillere som har vært bærebjelkene gjennom alle årene klubben har eksistert. Spillere som blant andre Mathias Dahl Abelsen, Thomas Aloyseous og Marius Jørgensen har vært med på hele eventyret siden opprykket. Litt synd for Dahl Abelsen og Jørgensen at de ikke fikk være med på selve gullkampen, men vi regner med jubelen sto i taket da gullet var et faktum.

Det er vanskelig å sette idrettsprestasjoner opp mot hverandre, men Vesterålen Futsals seriegull bør rage høyt på listene ved neste kåring. Futsalheltene fortjener en hyllest fra hele regionen. Kompisgjengen har relasjoner til de fleste kommunene i Vesterålen og Lødingen, og har vist at samarbeid over oppgåtte klubb- og kommunegrenser lønner seg.

Det som gjør bragden ekstra imponerende, er at Vesterålen har spillere bosatt over store deler av landet. Dette skaper utfordringer med tanke på å samle troppene til både kamp og trening. Mens de andre klubbene på øverste futsalnivå har de fleste spillerne bosatt i klubbens nedslagsfelt og kan samles til trening jevnlig, samles Vesterålen-spillerne nesten kun i forbindelse med kamper. Dermed må Vesterålen-guttene belage seg på at gammel kjemi ikke har rustet ennå når det kommer til gjennomføringen av en sesong. I tillegg har Vesterålen flere nøkkelspillere som spiller på nasjonalt nivå i vanlig fotball, som Mathias Dahl Abelsen, Tobias Vibe og Adrian Pedersen. Det er det få av de andre klubbene på toppnivå i futsal som har. Over lang tid har det vært en liten «krig» mellom fotball og futsal, og det å få fri for spillerne har vært veldig vanskelig. For eksempel måtte nevnte Dahl Abelsen vært tilgjengelig for treningskamp med Alta i stedet for å spille seriefinale i futsal. Derfor har Vesterålen ofte måttet stille med veldig ulike kamptropper i slutten av sesongen i forhold til tilfellet i starten. Også dette er med på å sette prestasjonen i et enda sterkere lys.

Vi håper seriegullet gir ekstra motivasjon for spillerne, sammen med gulroten det er å spille mot topp europeisk motstand i mesterligakvalifiseringen. Smaken bør være så god at det inspirerer til full satsing også neste sesong!