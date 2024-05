Senest i september i fjor løp nesten 50 spente deltakere en rundløype med start utenfor Sortlandshallen, og det var liten tvil om at dette var et tilbud flere hadde ventet på.

– Jeg traff på deltagere som jeg vanligvis ser både i Narvik og til og med i Bodø. Resten av deltagermassen var fra alle kommunene i Vesterålen, og vi så også hele grupper som en gjeng fr SpareBank 1 på Sortland og flere fra Hadsel Løpeklubb.

Det var god stemning før start under Vesterålskarusellen i september 2023, og i år håper arrangørene på minst like godt oppmøte. Foto: Tor-Erlend Distad

Mange tar med seg en venn

Mellem tror det kan oppleves som skummelt eller ensomt å møte opp på aktiviteter alene, men at det er helt vanlig.

– Joda, de fleste kommer alene eller med en venn eller partner. Men så ser vi også mange bedrifter som gjør det som et aktiviseringstilbud, forteller Mellem.

Han beskriver løypene som varierte, enkle, og passende for alle løpere, der første løp går av stabelen tirsdag 14. mai, med totalt syv løp frem mot 3. september.

Han understreker at det det ikke skal konkurrere med noen andre arrangementer, deriblant Arctic Run.

– Men kanskje noen tar det som en oppladning til Arctic Run?

For dem som sitter på gjerdet

Mellem forteller at de ofte opplever at arrangementene de avholder i resten av Nordland tiltrekker de som kanskje vil være med på lek, aktivitet og moro, men ikke vet hvor de finner et passende tilbud.

Målgruppen er å treffe flest mulig.

– De som løper mye fra før av reiser ofte langt for å være med på løp, men vi er opptatt av at man skal kunne være med i noe lokalt.

– Det her er som jeg alltid sier; et aktivitetstilbud for alle. Om du aldri har løpt, løper svært sjelden, eller til og med løper flere ganger i uka - her møtes vi på tvers av nivå. Innsatsen er det som er viktig for oss!