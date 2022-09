Det er både høy puls og temperatur på fotballbanene i Blåbyhallen. De unge spillerne får kjenne på lykkefølelsen over sporten, og den bittersøte forargelsen over at ballen er rund – i det ene øyeblikket vinner du, i det neste har en motspiller sørget for at ledelsen glipper. Men de taktfaste heiaropene fra venner og familie på sidelinja høres like sterkt, uansett om du vinner eller taper.

– Heia, heia, HEIA!

Ved siden av banen står Ingrid (10). Det lange blonde håret er friskt dekorert av fargesprakende spray. Grønn på den ene siden, oransje på den andre.

– Jeg farget det nå nettopp!

Mange roller

Ingrid er nemlig en av de yngste hjelperne på turneringa. Hun har både spraya hår, hjulpet de andre barna med ansiktsmaling, og legger en spesielt solid innsats i å være heiagjeng.

– Broren min spiller mange kamper på cupen, og jeg passer på å heie veldig masse hver gang. For en gang gjorde jeg ikke det, og da mista han helt motivasjonen!

Det er mye ansvar for ei jente på 10 år, men det tar hun på strak arm.

– Jeg synes det er skikkelig gøy å få være med på Fjordkloden Cup, også selv om jeg ikke spiller fotball. Men jeg spilte fotball før, så jeg synes jo det er artig å se på kampene også, forteller hun.

Nye venner og lærdom for livet

Fjordkloden Cup skal sentrere rundt både miljøet vårt og fotballen. Og alle som er litt interessert i fotball, vet at det handler om mye mer enn bare spillet som foregår på banen.

Vi ser at selv om barna brenner for laget sitt og er bitre rivaler på banen, knyttes det utrolig mange fine vennskapsbånd mellom dem gjennom de andre aktivitetene. Og det er det som er så fint med Fjordkloden Cup – det handler litt om lagånd, men aller mest om nye venner, og å virkelig kose seg på fotballturnering.

At det er plass til – og stor nytte i – gode hjelpere som Ingrid, er det liten tvil om. Ingrid viser en fantastisk god sportsånd utenfor banen, og det er jo ingenting som er bedre enn det!

Kommer tilbake

For Ingrid er det ingen tvil om at opplevelsen på Fjordkloden Cup har vært helt super, og frister stort til gjentakelse.

– Jeg var med som hjelper i fjor, og det var så artig at jeg ikke nølte et sekund med å si ja da jeg ble spurt om å komme i år også. Det er sommerjobben min, på en måte. Og gjett om jeg kommer tilbake igjen til neste år!

Hun er ikke den eneste som har fått mersmak for cupen. Nesten alle lagene fra i fjor var også påmeldte i år. Det viser at både trenere, spillere og foreldre har hatt gode opplevelser.

Til neste år er tredje gangen vi gjennomfører Fjordkloden Cup. Vi håper på nesten en dobling i antall påmeldte da. Og så ønsker vi selvfølgelig alle hjelpere velkomne til å være med på det som skjer utenfor fotballbana, uansett alder.