Gratulerer til Erik Valnes, Bardufoss og Sørreisa med OL-gull sammen med Johannes Høsflot Klæbo, men for langrennssporten var det som skjedde på damenes lagsprint minst like gledelig.

Dessverre for de norske jentene, Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla, ble det en åttendeplass og langt unna medalje på kvinnenes lagsprint, men resultatet var likevel lovende med tanke på en mulig økende interesse for langrenn i Europa. Med gull til de tyske jentene, Katharina Hennig og Victoria Carl, er det et håp om at langrennssporten kanskje kan vokse i et marked som er svært viktig med tanke på TV og marked. Det vil i så fall bety mye for interessen og utbredelse av sporten.

For da Victoria Carl spurtet ned svenske Jonna Sundling inn mot mål på siste etappe i lagsprinten, ødela hun ikke bare det som på forhånd var svenskenes sikreste gull i dette OL, hun sørget for å sette Tyskland tilbake på langrennskartet for kvinner. For 20 år siden ble Tyskland olympiske mestere på stafett. Med en god generasjon løpere, anført av Evi Sachenbacher Stehle og Claudia Kuenzel (senere gift Nystad). Samtidig hadde herrene en god generasjon og hevdet seg i toppen internasjonalt gjennom blant andre Tobias Angerer og Axel Teichmann, som gjorde at interessen både blant den tyske befolkningen og tysk media var sterk. Etter at Sachenbacher Stehle og Kuenzel (Nystad) gikk inn til gull i lagsprinten i 2010 var det derimot slutt. En bronsemedalje til herrene på stafetten i VM i 2011 og til kvinnelaget i OL i 2014 er alt Tyskland kan skryte av. Interessen sank med prestasjonene, både blant folk og media.

Samtidig har interessen økt i blant annet USA gjennom Jessie Diggins og Kikkan Randall. Spesielt etter duoens OL-gull på lagsprinten i 2018 har interessen vært økende i USA, men i det europeiske markedet utenom Norden og Russland, der Tyskland regnes som svært viktig med tanke på inntekter fra TV blant annet. Konkurransen har vært beinhard med tanke på eksponering på TV i konkurranse med hopp, kombinert og skiskyting, der tyske løpere har vært stabilt i toppen. For langrennssporten og dens utbredelse, er det å håpe at langrennseventyret til Tyskland bare så vidt har startet og at de i tiden fremover kan konkurrere med Norge, Russland, Sverige og Finland om medaljene. Tysk suksess, er som oftest i europeisk idrett forbundet med økte inntekter og medieinteresse.

Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo på pallen etter at gullet ble sikret i lagsprinten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Men vi kan ikke glemme en av OLs største revansjer så langt. Etter stafettsølvet søndag var det flere spørsmål som heng i luften, men Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo løste lagsprinten på en strålende måte. Da Valnes var med inn til siste veksling, begynte nok de norske nervene å roe seg. Klæbo var som vanlig tryggheten selv og avgjorde på siste etappen. Etter et turbulent OL for langrennslandslagene så langt, sørget Valnes og Klæbo for en saftig revansj og styrket nasjonalfølelsen inn mot OLs siste dager hos det norske folk ...