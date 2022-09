Mathias Normann (26) blir etter alt å dømme lånt ut til et Moskva-lag. Det røper landslagsspilleren selv i et TV 2-intervju.

Hvilken klubb det dreier seg om, er ikke kjent. Normann reiste fredag til Russland for å fullføre låneovergangen fra Rostov.

Sist sesong tilbrakte han i Norwich i Premier League. Der ble det nedrykk, og oppholdet i England ble ikke forlenget. Normann fant ikke en ny klubb utenfor Russland før overgangsvinduet stengte.

Dermed fortsetter han høyst trolig karrieren i russisk fotball. Han gjør det til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina.

– Det er ganske enkelt. Per dags dato er det den beste sportslige muligheten jeg har. Da endte vi opp med det, sier Normann til TV 2.

Politikk og fotball

Midtbanemannen vet godt at valget kan bli kritisert. Derfor ønsket han selv å uttale seg om saken.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er happy med det.

Normann er tydelig på at han fordømmer de russiske krigshandlingene i Ukraina. I mars sa han til TV 2 at «jeg vil så klart ikke tilbake til Russland».

Lecce-drama

Han står i dag for uttalelsen, men mener forutsetningene har endret seg.

– Nå er det mange faktorer som spiller inn som jeg ikke kan kontrollere. Det har vært interesse fra rundt omkring, men dette var den beste sportslige muligheten jeg hadde.

Forrige måned meldte Lecce at Normann var klar for den italienske Serie A-klubben. Samme kveld kom kontrabeskjeden om at partene var enige om å avbryte overgangen.

Normann har vært under kontrakt med russiske Rostov siden januar 2019. Han står med ett mål på tolv A-lagskamper for Norge.