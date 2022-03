Lørdagens utgave av Nordnorsk mesterskap på ski, på Stokmarknes, blir avviklet i fristil i stedet for klassisk.

Dette står å lese på arrangementets Facebook-side. Ansvarlig for arrangementet, Arild Fredriksen, sier til VOL at årsaken til endringen er at de vil være føre var med tanke på værforholdene.

– Det er lite snø nå og vanskelig å få til mer. Dersom vi hadde gått for klassisk, ville løperne gått rett på isen, noe som ikke går. Derfor er vi enige om at det er lettere å gjennomføre løpet i fristil, vel og merke dersom de øvrige forholdene gjør det gjennomførbart, sier Fredriksen.

Han sikter da til ruskeværet som delvis har preget Vesterålen fredag.

– Været kan endre seg raskt. I dag klarnet det til først ut på dagen og ble ganske bra. Men det var litt surt for de yngste som fikk litt dårligere forhold. Ellers har vi bare fått positive tilbakemeldinger med tanke på løypene, sier Fredriksen.

Da VOL pratet med ham fredag ettermiddag, beretter han at mannskaper er i gang med å gå over traseene. Dersom skulle det vise seg at det blir flere endringer lørdag, blir det offentliggjort først lørdag morgen.

– Nå prepper vi så godt vi kan, og så tar vi eventuelle avgjørelser i morgen tidlig, slår Arild Fredriksen fast.