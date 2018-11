ntb_sport

Bergenseren klarte likevel ikke å forhindre at laget tapte 3-5 på hjemmebane.

20-åringen er utleid fra Feyenoord denne sesongen og har spilt så langt spilt fast for Waalwijk på nivå to i Nederland. Midtbanespilleren har nå tre scoringer for klubben.

Rafik Zekhini spilte 75 minutter da Twente tapte 1-2 mot Den Bosch.

(©NTB)