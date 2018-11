Norsk hockeyseier over Polen

ntb_sport

Jacob Lundell Noer sendte Norge i ledelsen med 1. periodens eneste mål.

Kristian Østby og Endre Medby økte til 2-0 og 3-0 før nordmennene slapp vertene inn i kampen med to enkle mål mot slutten av perioden.

Andreas Heier roet derimot nervene med å gjøre 4-2 i tredje perioden, og flere mål ble det ikke.

– Jeg synes vi spilte en god kamp, spesielt i 1.-periode. Vi gikk opp til 3-0, men gir polakkene to litt billige mål i midtperioden. Likevel synes jeg vi hadde god kontroll på kampen, sa sportssjef Petter Salsten til NTB.

Norge lå under 0-1 for Østerrike i fredagens kamp, men kampen ble avlyst på grunn av dårlige isforhold. Det samme ble kampen mellom Polen og Danmark. Arrangørene bestemte at de kampene skal annulleres, og at lagene starter fra null.

Danmark tapte 1-2 lørdag etter at Østerrike avgjorde i forlenging.

(©NTB)