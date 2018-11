Lewis Hamilton vant Brasil Grand Prix

ntb_sport

Hamilton selv sikret seg sin femte VM-tittel allerede under forrige runde, men fra pole position kjørte han inn til sin tiende rundeseier denne sesongen og den 72. seieren i karrieren. Seieren satt derimot langt inne ettersom nederlandske Max Verstappen, som ledet, hadde et uhell mot slutten.

Verstappen kolliderte med sisteplasserte Esteban Ocon da han fra sin tetposisjon skulle ta seg forbi.

– Vi gjorde alt riktig i dag. Han (Ocon) var en stor idiot som gikk til siden mens han ble forbikjørt, tordnet Verstappen.

– Løpet ble mye bedre enn vi forventet. Bilen fungerte bra og løpsstrategien lykkes vi med. Jeg er glad for annenplassen, men vi skulle ha vunnet, sa han.

De to førerne ble senere innkalt til løpets ledelse etter at de to havnet i tottene på hver andre i depotet.

– Han dyttet meg og forsøkte å slå med og det er ikke særlig profesjonelt, sa franske Ocon til Sky Sports.

Lewis Hamilton vant med 1,5 sekund foran Verstappen med finske Kimi Räikkönen på tredjeplass.

