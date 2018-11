Rangers vant på straffe uten Zuccarello

ntb_sport

Det var gjestene fra New Yrok som scoret først i Ohio, sa Alexander Butsjnevitsj satte inn 1-0 for Rangers fem minutter ut i første periode. Rett før pause reduserte Cam Atkinson for Blue Jackets, og lagene lå likt før andre periode.

Den ble en aldri så liten målfest med tre mål til hvert lag. Blant annet kunne svenske Alexander Wennberg notere seg for sin første scoring denne sesongen da han tok Columbus opp i en kortvarig 4-3-ledelse sent i perioden. Jimmy Vesey utlignet for Rangers i periodens siste minutt, og det resultatet sto seg gjennom både den siste perioden og forlengningen.

Da kampen til slutt gikk til straffeslagskonkurranse, var det New York Rangers som hadde best kontroll på nervene – og pucken. Gjestene fra New York satte inn tre av sine straffer, mens vertene bare fikk nettkjenning to ganger.

Norske Mats Zuccarello var ikke med i lørdagens lagoppstilling og fikk dermed verken tid på isen eller poeng til sin egen statistikk. Men laget hans kunne ta med seg to poeng videre, mens Blue Jackets måtte ta til takke med ett poeng denne gangen.

