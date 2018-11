Duket for nedrykkstriller i Eliteserien

ntb_sport

Kun to poeng skiller Strømsgodset på 12.-plass med 30 poeng, fra Stabæk på 15. plass med 28 poeng. Mellom de to lagene ligger Lillestrøm og Start, som begge står med 29 poeng. Dermed er det duket for en triller av en siste runde i Eliteserien 24. november.

Bodø/Glimt må tas med som det femte laget i nedrykksstriden, da nordlendingene ikke greide å sikre plassen med uavgjort mot Vålerenga søndag. Dersom Bodø-laget taper mot Rosenborg på Lerkendal i siste runde, risikerer det å havne på kvalifiseringsplassen.

Glimt har for øyeblikket 31 poeng og ligger på 11.-plass, to poeng foran Start som akkurat nå ligger på kvalifiseringsplassen. Start røk på et knepent 0-1-tap mot Rosenborg i Kristiansand søndag. Det sikret seriegull til trønderne, men skapte hodebry for vertene.

Knallsterk seier i Skien

Stabæk tok en råsterk 3-0-seier borte mot Odd og holdt liv i håpet om videre spill i Eliteserien neste sesong. Bærumslaget møter nedrykkstruede Strømsgodset til en thriller i siste runde, der begge lag er avhengig av å ta poeng. Dersom Stabæk vinner mot Godset, berger de minst kvalifiseringsplassen.

Godset spilte 2-2 mot Lillestrøm på hjemmebane søndag. Både hjemmelaget og «Kanarifuglene» trengte sårt å vinne i Drammen, og poengdeling gjorde bunnstriden langt mer spennende.

– Alle lag har et ansvar

Kjetil Rekdals Start møter Haugesund borte i siste og avgjørende kamp. Rekdal tar ikke lett på oppgaven til tross for at 4.-plasserte Haugesund ikke har noe å spille for tabellmessig.

– Det er klart de har noe å spille for. De spiller siste kamp hjemme i Haugesund ønsker tre poeng. De spiller kanskje for noen bonuser og bør absolutt ha et ønske om å vinne, sa Rekdal til NTB etter søndagens kamp.

Han forventer at alle lag stiller opp og gir bånn gass også i den 30. serierunde, selv om sesongutfallet skulle være gitt.

– Jeg hadde ikke tillatt at mitt lag ga seg før siste serierunde. Jeg forventer at Rosenborg gir alt mot Bodø/Glimt.

NFF lover endring

Ingenting er klart før dommeren har blåst av den aller siste kampen om to uker. Den siste serierunden spilles ikke før 24. november på grunn av landslagskamper i mellomtiden. En fotballpause på to uker midt i nedrykksstriden får flere til å reagere.

Stabæk-trener Henning Berg påpekte sin misnøye i et intervju med Eurosport. Han sa at han håper å ha alle spillerne intakt til den avgjørende kampen mot Strømsgodset om to uker. Han la til at han får håpe, be og tro på at alle kommer friske tilbake.

– Timingen er ikke bra. Hvilken liga i verden har landslagspause før den siste serierunden når du kjemper for å holde deg? Sportslig er det helt «ko-ko», sa Berg til kanalen.

Nils Fisketjønn, leder i NFFs konkurranseavdeling, sier til Budstikka at Norges Fotballforbund forstår kritikken og lover endring.

– Neste år blir det to serierunder etter internasjonal periode, sier Fisketjønn.

(©NTB)