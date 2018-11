Ekslandslagstrener trekker seg som Chievos trener etter kun fire kamper

ntb_sport

Til tross for at Chievo sikret ett poeng mot Bologna søndag, meddelte Ventura at han ikke ønsket å fortsette som Chievo-trener rett etter kampen. Ventura kom til klubben i oktober. Han avløste Lorenzo D'Anna.

Ifølge italienske medier sa Ventura til spillerne etter kampen, at han ikke hadde troen på at han kunne redde klubben fra nedrykk. Chievos sportsdirektør Giancarlo Romairone har bedt Ventura telle til ti og håper at veteranen lar seg overtale til å fortsette.

Men oppgaven med å redde Chievo er vanskelig. Etter søndagens uavgjort-kamp er det ni poeng opp til riktig side av nedrykkstreken. De tolv første kampene i serien har så langt endt med ni tap og tre uavgojrt.

Jobben som trener for Chievo er Venturas første siden han fikk sparken som landslagstrener etter de mislykkede kvalifiseringskampene til VM mot Sverige for ett år siden. Sommerens VM var første mesterskap uten Italia-deltakelse på 60 år.

