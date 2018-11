Lagerbäcks problemer blekner mot rivalens

ntb_sport

Joshua King meldte i helgen forfall på grunn av ankelskaden han pådro seg under forrige landslagssamling, og som har satt ham utenfor flere Bournemouth-kamper. Søndag pådro Kristoffer Ajer seg brudd i øyehulen i kamp for Celtic, og dermed forsvant enda en mann i Lagerbäcks sentrallinje.

Det hindrer ikke at status for Norges landslagssjef er atskillig lysere enn for Igor Benedejcic, som har midlertidig ansvar for Slovenia etter at Tomaz Kavcic fikk sparken noen dager etter tapet på Ullevaal i oktober.

Slovenia var toppseedet ved trekningen av nasjonsligaens C-divisjon, men ligger utsatt til etter å ha tatt bare ett poeng på fire kamper. Slovenerne vil rykke ned til nederste nivå om det ikke blir minst fire poeng på de to novemberkampene mot Norge og Bulgaria.

Guttelagstrener

Slovenias landslag ledes av G17-landslagstrener Benedejcic, som fikk oppdraget etter å ha ført guttelandslaget til avansement i EM-kvalifiseringen.

Rett før Benedejcics første landslagsuttak sa landets nest største fotballstjerne Kevin Kampl nei til videre landslagsspill, og det har dominert fotballdebatten i landet i oppkjøringen til kampen mot Norge, selv om en av landets FIFA-dommere i helgen blamerte seg da han for åpen mikrofon på det groveste æreskjelte en spiller han ga gult kort.

Fra før hadde Slovenias største stjerne, Atlético Madrid-keeper Jan Oblak, bedt om pause fra landslaget i nasjonsligaen med løfte om å komme sterkere igjen i EM-kvalifiseringen.

Tøffe spørsmål

I stedet for å bli spurt hvordan han skal sette Slovenia i stand til å prestere mot Norge, har Benedejcic måttet svare på hvorfor landets beste spillere ikke vil spille for landslaget.

De beste av dem som vil, kan ikke. Lagkaptein Bojan Jokic sliter med skade og blir neppe klar til fredag, mens visekaptein Josip Ilicic er utestengt mot Norge fordi han ble utvist i forrige kamp mot Kypros.

Benedejcic sier at han vil be spillerne om råd når han skal velge sin kaptein mot Norge. Ellers vil han bare gi bindet til spilleren med flest landskamper.

Norge topper tabellen før novemberkampene, men det er veldig lite som skiller til Bulgaria. Begge skal møte Slovenia og Kypros i sine siste kamper, og den av dem som tar flest poeng blir gruppevinner. Tar Norge og Bulgaria like mange, avgjør total målforskjell – så lenge ikke begge to taper for Kypros og ingen av dem vinner mot Slovenia.

Kypros har fortsatt en teoretisk sjanse til å vinne gruppen, og kan hjelpe Norge ved å slå Bulgaria fredag. Skjer det, er Slovenia uansett fortapt.

