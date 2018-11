ntb_sport

FA bekrefter mandag kveld at Liverpool-spilleren har blitt siktet for brudd på spilleregler i januar 2018.

Sturridge må gi et tilsvar innen 20. november.

29-åringen skal ha brutt to regler. For det første skal engelskmannen ha veddet på fotball selv, i tillegg til at han skal ha gitt informasjon videre til andre pengespillere.

