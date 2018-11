100 dager til VM i Seefeld

ntb_sport

Nedtellingen til vintersportens kanskje største begivenhet denne sesongen løper for fullt. Forberedelsene har pågått siden sommeren 2014, da Seefeld ble tildelt verdensmesterskapet på FIS-kongressen i Barcelona.

Selv om vinteren lar vente på seg de aller fleste steder, har Seefeld allerede vært i vinter- og VM-modus en god stund. Den østerrikske byen nærmer seg å være klar til å ta imot flere hundre tusen publikummere, tusenvis av dem er nordmenn.

700 utøvere

På tolv dager skal 700 utøvere fra 60 nasjoner kjempe om medalje i totalt 21 konkurranser. Det er i langrenn Norge trolig vil ha de største medaljesjansene.

Under VM i Lahti i 2017 tok Norge totalt sju gull, seks sølv og fem bronse. I VM i Falun i 2015 gjorde Norge storeslem og sanket hele elleve gull, fire sølv og fem bronse. Verdensmesterskapet i Falun var også Therese Johaugs siste mesterskap før utestengelsen.

Johaug tok tre gull i Falun, blant annet på tremila. Det kom i tillegg til stafettgull med de norske skijentene og individuell seier på 15 kilometer med skibytte.

Og det ryktes at Johaug er i svært god form foran årets skisesong. Den nærmer seg med stormskritt og starter på Beitostølen fredag.

Et populært feriested

Når ski-VM går av stabelen 19. februar til 3. mars vil det være folkefest i gatene, mye liv og røre. Dette er andre gang et ski-VM arrangeres i Seefeld, sist gang var i 1985. Landsbyen ble også brukt som senter for de nordiske grenene under vinter-OL i Innsbruck i 1964 og 1976.

Seefeld ligger midt i Alpene om lag 1200 meter over havet. Den østerrikske byen er et populært turistmål også utenom VM, særlig i vintersesongen, og mange reiser dit på grunn av den spektakulære naturen og muligheten for bedrive både langrenn og alpint.

Allerede i august ble det rapportert om smekkfulle hoteller i Seefeld under VM-perioden, da interessen for mesterskapet er skyhøy. Byen holder cirka 15.000 sengeplasser, men et søk på booking.com viser at det er så godt som umulig å få hotellrom nærmere enn halvannen til to mil unna VM-byen.

I begynnelsen av november var det solgt over 100.000 billetter til konkurransene.

Miljøvennlige tiltak

Alle fremtidsrettede byggeprosjekter som er implementert i ski-VM 2019 er så godt som fullført. I henhold til FIS-reglementet er langrennsløypa tilpasset. Det er også gjort investeringer i snøproduksjon. På hoppstadion er det reist et nytt mesterskapstårn og bygget en ny skiheis.

I november vil renoveringen av jernbanestasjonen i Seefeld være fullført. Stasjonen, som har fått det symbolske navnet Gateway to the Olympiaregion, skal gi en varig miljømessige forbedring av kollektivtransportnettet rundt stasjonen. Fra Seefeld-stasjonen er det 1250 skritt opp til Medal Plaza, der medaljeseremoniene vil finne sted.

Alle infrastrukturtiltak er utformet for å møte fremtidige miljømessige krav og skal gi bærekraftige fordeler året rundt. Arrangørene håper dette sikrer at Seefeld forblir et hotspot for profesjonelle og amatørutøvere i årene framover.

Gleder seg

Mesterskapet er avhengig av mye arbeidskraft, og flere tusen ansatte og frivillige kommer til å jobbe under mesterskapet.

1000 personer representerer mediene, og det vil bli benyttet over 100 kameraer til internasjonal TV-produksjon.

– Vi gleder oss til å bevise våre kvaliteter som vert for ski-VM 2019. Med tanke på den store idrettsinfrastrukturen, det erfarne organisasjonslaget, den store tilskuerinteressen og de mange attraktive konkurransene, er vi overbevist om at vi kommer til å være et fremragende vertskap, sier president i det østerrikske skiforbundet Peter Schröcksnadel.

– Vi ser fram imot VM i februar, sier han.

(©NTB)