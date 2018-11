Carlsen og Caruana spilte remis for fjerde gang

ntb_sport

– Det var litt skuffende. Trodde jeg sto bedre, men jeg endte opp i et sluttspill som ble altfor unøyaktig. Jeg må finne noe som blir bedre, sa Carlsen til NRK.

– Jeg hadde ikke håpet at de skulle gå sånn. Det ble ikke så mye risiko, men jeg endte opp med ingenting, sa Carlsen.

Carlsen med hvitt hadde engelsk åpning. Caruana var godt forberedt med hva som kom slik at nordmannen aldri fikk noe særlig overtak.

Etter en del bytter av brikker, blant annet dronningene, så det ut til å gå mot enten seier til Carlsen eller en ny remis.

– Magnus må ta litt større sjanser, dette ble for blodfattig, slo NRKs sjakkekspert Torstein Bae fast etter tirsdagens parti.

Videoglipp

Det som var en store saken foran tirsdagens oppgjør var at en video fra Caruanas VM-forberedelser var blitt lagt ut på YouTube i løpet av natten. Videoen ble senere fjernet av brukeren.

– Jeg hørte så vidt om det Jeg har ikke studert det inngående, men jeg får se på det senere, sa den regjerende verdensmesteren.

Videoen viste at Caruana og hans sekundanter så på åpningsstrategier og viste blant annet en laptop som viste en del åpningstrekk fra tidligere partier. Om videoen var lagt ut med vilje eller om det var en tabbe, gir verdens mange sjakkeksperter sprikende tolkninger av.

– Jeg vil ikke kommentere denne saken, sa Fabiano Caruana under pressekonferansen etter partiet.

– Jeg skal nok selvsagt se videoen og gjøre meg opp en mening om saken. Vi får se, gjentok Carlsen.

– Reelt

– Jeg tror det er reelt. Jeg vet at det er fort gjort å gjøre sånne tabber når man filmer. Det har vært nære på at vi også har gjort noen sånne tabber selv også. Det er mye større sannsynlighet for at de har gjort en glipp, enn at de har gjort det med vilje, sa Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein til NRK etter at det fjerde partiet var godt i gang i London.

– Ingen kommentar, var Caruanas manager Mehreen Maliks svar til NRK på spørsmål om videoen.

VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer trodde også at det dreide seg om en tabbe fra Team Caruanas side ettersom den viste en del åpningstrekk som er blitt brukt også i VM-duellen mot Carlsen.

