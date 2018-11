Costa kan miste Barcelona-kampen

ntb_sport

Costa hinket av banen i Atléticos 3-2-seier over Athletic Bilbao sist lørdag. Med det resultatet er hovedstadslaget kun ett poeng bak serieleder Barcelona.

Det er konstatert at Costa har en fotskade, men Atlético opplyser ikke hvor lenge de regner med at han er ute. Skaden kom kort tid etter at han var tilbake fra et to ukers avbrekk som følge av muskelproblemer.

Det er ikke bare Costa som har trøbbel. Diego Godin sliter med en lårskade som kan holde stopperen på sidelinjen i opptil en måned.

Atlético Madrid tar imot Barcelona 24. november. Det er lagenes første kamp etter landslagspausen.

(©NTB)