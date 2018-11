Halden snøt ØIF Arendal for cupfinalebillett

ntb_sport

Kristoffer Henriksen ble matchvinner med det siste målet med få sekunder igjen på klokka.

– Jeg rakk ikke å tenke. Det var bare å fyre, sa Henriksen til TV 2.

– Det er surrealistisk. Men vi hadde troen på dette, la han til.

Oddsfavoritt ØIF Arendal tok en oppskriftsmessig ledelse med 9-6 etter et kvarter, men da Jan Thomas Lauritzen tok timeout og sendte Truls Erik Grøtta ut på Josip Vidovic skiftet kampen retning.

Halden snudde og ledet med to mål til pause. Hans Cordt-Hansen kunne økt til tre mål fra straffemerket etter sluttsignalet i første omgang, men ungdomslandslagskeeper André Bergsholm Kristensen reddet og holdt hjemmelaget på grei avstand.

ØIF Arendal startet andre omgang best og veteran Sondre Paulsen scoret to kjappe for å utligne.

Rødt kort

Utover i omgangen fulgte lagene hverandre tett. Kristoffer Henriksen ga Halden en liten luke til 23-21 med knappe ti minutter igjen, men i angrepet etter fikk Rasmus Mølgaard Lilholt sin tredje tominutter og påfølgende rødt kort.

Hjemmelaget slo tilbake da Sondre Paulsen utlignet til 25-25 fra straffemerket med akkurat under tre minutter igjen.

Elverum eller Bækkelaget

Men på slutten kokte det. Med 15 sekunder igjen av kampen var stillingen 26-26. Halden tok timeout og stilte opp for å la Henriksen skyte. Henriksen smalt ballen ned i hjørnet, og André Lindboe skjøt rett i blokka for Arendal med ti sekunder igjen.

Den tidligere Elverum-spilleren kommer nok til angre på han tok avslutningen, da han kunne spilt videre til lagkameratene og brukt de siste sekundene for det de var verdt.

– Jeg tror i mitt hode at det er veldig kort tid igjen, og tenker at jeg må ta den avslutningen, sa Lindboe til TV 2.

– Man spiller for noe av det feteste i Norge, også er det vanvittig irriterende. Det skal ikke være sånn, fortsatte han.

Marinko Kurtovic' menn får dermed ikke sjansen til å gjenta triumfen fra 2014.

Det andre cupfinalelaget blir vinneren av onsdagens semifinale mellom Elverum og Bækkelaget i nye Nordstrand Arena.

