Tarik Elyounoussi og Berge sto over landslagstrening

ntb_sport

AIK-spissen måtte ut med skade etter 67 minutter søndag. Det skjedde i en kamp som gjorde ham og Stockholm-klubben til svenske seriemestere.

– Tarik er optimist. Han tar dag for dag og trener alternativt. Han håper å kunne trene med ball etter hvert, sier fotballforbundets kommunikasjonsdirektør Svein Graff til NTB.

Berges treningsfravær er helt udramatisk. Genk-proffen får hvile etter en sen kveldskamp søndag og mye reising dagen etter.

– Det er for å styre belastningen. Ingen fare for kamp, opplyser Graff.

Norge møter Slovenia til nasjonsligaoppgjør i Ljubljana fredag. Lars Lagerbäcks lag topper tabellen før de to siste kampene, men det er veldig lite som skiller til Bulgaria. Begge skal møte Slovenia og Kypros i sine siste kamper, og den av dem som tar flest poeng blir gruppevinner.

Tar Norge og Bulgaria like mange, avgjør total målforskjell – så lenge ikke begge to taper for Kypros og ingen av dem vinner mot Slovenia.

(©NTB)