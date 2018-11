Moi spiller gjerne spiss om fetteren ikke blir klar

ntb_sport

– Han (Lars Lagerbäck) vet nok hva han gjør, og denne gang kan jeg ikke bruke unnskyldningen at han ikke ser forskjell på oss, slik det var i starten da han trodde at jeg var Tarik. En spissrolle er noe jeg kan bekle. Jeg har spilt spiss før, og det fungerer bra for meg, sier Moi til NTB.

– Enn så lenge har jeg ikke fått noen beskjed om at jeg skal spille spiss. Kanskje jeg bare varmer den plassen for Tarik i og med at vi kanskje er like i spillestil, men jeg tar den om jeg får den.

Han har spilt fra start i 14 av de 17 kampene under Lagerbäck, og alltid i en kantrolle, men han vet godt hvordan man opptrer som spiss.

– Rollen er ikke noe problem. Jeg tror ikke det vil bli stor forskjell mellom den jobben Tarik gjør og den jobben jeg gjør. Det blir spennende å se hvordan det blir til slutt, om han blir spilleklar eller ikke, og hva Lars velger.

Ingen frustrasjon

Moi ble matchvinner mot Bulgaria i oktober og er sammen med Joshua King toppscorer i Lars Lagerbäcks periode som landslagssjef (fem mål hver). I Premier League har Southampton-spilleren derimot ennå ikke åpnet målkontoen. Lagerbäck sa onsdag at han gjerne så ham spille mer i klubblaget.

– Han har slitt litt i det siste, med mindre spilletid og med å være i en klubb som presterer ganske dårlig. Men det har ikke påvirket hans prestasjoner på landslaget. De har vært bra, sa landslagssjefen.

Moi synes ikke det har vært så ille. Han har vært på banen i åtte PL-kamper og spilt 519 minutter.

– Vi har en stor og bred stall som manageren ønsker å bruke. Han har rullert veldig mye og brukt ulike formasjoner også, men det har ikke vært noen frustrasjon fra min side. Jeg ønsker selvfølgelig å bidra så mye som mulig og spille alle kamper, men jeg er fortsatt i en tilvenningsfase, sier han.

Presser Tarik

– Det handler om å ta sjansen når man får den.

Det vil han gjøre også om han får spissplass i landslaget fredag, og han legger press på fetteren, som onsdag sa til NTB at han er veldig innstilt på å rekke kampen.

– Ja, men da bør han forte seg. Det er bare et par dager til kamp, kontrer Moi.

(©NTB)