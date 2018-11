Nye regler og større førstepremie i LPGA-finalen

ntb_sport

Premiepotten dobles til 5 millioner dollar for Suzann Pettersen & co. i CME Group Tour Championship neste år. Turneringen avslutter LPGA-turneringen og får den største førstepremien i kvinnegolfens historie. Vinneren sitter igjen med hele 1,5 millioner dollar, et beløp som tilsvarer nærmere 13 millioner norske kroner med dagens kurs.

Neste sesong blir også reglene for den lange veien gjennom sesongen til finalen endret. Alle poeng fra tidligere runder slettes før finalen.

Av 72 spillere som denne uken stiller i årets sesongavslutning i Florida er det bare 12 som har en teoretisk sjanse til å vinne. Neste år vil de 60 spillerne med flest poeng være kvalifisert for finalen – der alle vil stille likt.

