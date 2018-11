Riiber leder både sprint og gundersen i kombinert-NM

ntb_sport

Riiber hoppet først 102 meter. Han leder dermed foran broren Harald Johnas og Einar Lurås Oftebro før lørdagens sprint. Deretter gjorde Riiber et svev på 104,5 meter og fikk 134 poeng.

Det gjør at han er 14 poeng foran Simen Kvarstad og 15 foran Sindre Ure Søtvik i forkant av 10-kilometeren.

I kvinnenes renn var Gyda Westvold Hansen best med sine 90 meter. Hun var 5 poeng foran Thea Minyan Bjørsetn i hoppdelen.

Værprognosene for tordag er ikke de beste. Derfor valgte arrangørene å la onsdagens omganger bli tellende for lørdages 5-kilometer og søndagens 10-kilometer på Beitostølen.

– Dette er historiens største startfelt i NM kombinert. Jeg kan aldri huske at vi har hatt 54 deltakere med tidligere. For første gang på flere år er alle friske og på start. Det er strålende at vi også har ti jenter som alle hopper i 100-metersbakke på start i tidenes første november-NM for kvinner. Dette lover godt for en spennende kombinertvinter, sier kombinertsjef Ivar Stuan.

Kongepokalen er satt opp på mennenes 10-kilometer.

