Stefan Johansen spent på ny manager

Landslagskapteinen har måttet nøye seg med 318 minutter Premier League-fotball i høst for et Fulham-lag som sliter helt i bunnen av tabellen. Onsdag kom beskjeden om at Jokanovic erstattes av Claudio Ranieri, mannen som ledet Leicester til et sensasjonelt ligagull i 2016.

– Jeg fikk vite det på morgenen i dag, at Ranieri kommer inn. Det kom litt overraskende. Men det virker spennende, sier Johansen til NTB.

Han er med det norske landslaget i Slovenia før fredagens viktige nasjonsligakamp på bortebane. Etter samlingen vender han tilbake til London og møter en ny hovedtrener.

– Ny trener betyr blanke ark med tanke på å få mer spilletid?

– Ja, jeg satser jo på det. Det blir spennende å se hvordan han tenker. Jeg kjenner ham verken som manager eller person. Men det er som du sier, at det er en ny sjanse. Og når en ny manager kommer inn er det, ut fra den erfaringen jeg har, bare å bite tennene sammen og vise at det er du som skal spille, sier Johansen.

Ligner Lagerbäck

Ranieri er kjent som en trener som foretrekker 4-4-2-formasjon, god defensiv organisering og kontringsvilje – ikke ulikt Norges landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Selv om jeg ikke kjenner ham, har jeg sett litt utenfra hvordan han drev i Leicester. Han er en type som skal ha et lag som er vanskelig å slå, og da kan man trekke sammenligninger til Lars. Som sagt, det blir spennende. Jeg gleder meg, sier Johansen.

Første kamp under Ranieris ledelse blir bunnoppgjør mot Mohamed Elyounoussis klubb Southampton hjemme i London lørdag 24. november.

Roser Jokanovic

Stefan Johansen har bare gode ord å si om Jokanovic.

– Jeg stortrivdes under ham. Han er en fantastisk dyktig manager som har tatt Fulham opp til Premier League. Dette var min tredje sesong under ham, og i de to første har vi først havnet i playoff og så rykket opp. Så han har gjort en enormt bra jobb i Fulham, og han kommer nok til å bli husket i klubbens historie.

En seier, to uavgjorte og ni tap på de 12 første Premier League-kampene etter opprykket var ikke godt nok for klubbeier Shahid Khan.

– Slik er det ofte i denne businessen, at det er manageren som får skylden, og særlig etter at vi brukte så mye penger i sommer. Det er nok en sammenheng der, at vi brukte så mye penger på spillere og ikke fikk resultatene vi skulle ha, sier Johansen.

