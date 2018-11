Galopp Øvrevoll galoppbane torsdag

ntb_sport

{bi}1. løp. 1100 m. :{bt} 1) Macjack 1.08,0, Showjumpers Racing Club. C. Lopez, 2). See Fire 1.08,8, 3) Costasera 1.10,3, 4) Moon Star 1.10,3, 5) Close To The Edge (DEN) 1.10,6,. Odds: 1,91 (1). Trippel: 3,8 (1-4-5). Plass: 1,06-1,21.

{bi}2. løp. 1100 m. V5-1:{bt} 1) Gardinia (GB) 1.08,5, Knut O. Arnesen. S. Strand,a, 2) Redeeming (GB) 1.08,8, 3) Augustinian (GB) 1.09,4, 4) Reckless (DEN) 1.09,7, 5) Stogas Fairytale 1.13,1,. Odds: 8,92 (2). Trippel: 54,92 (2-1-3). Plass: 2,24-1,36.

{bi}3. løp. 2400 m. V5-2:{bt} 1) Foxcatcher (SWE) 2.34,9, Espen Ski. C. Lopez, 2) Heavenly Spiced (IRE) 2.35,9, 3) Yes Sir (DEN) 2.36,2, 4) Dramatic Act (GB) 2.36,7, 5) Giovanni Nobile (SWE) 2.37,2, 6) Miss Vordingborg (SWE) 2.37,3.Odds: 4,35 (5). Trippel: 116,15 (5-2-1). Plass: 2,1-2,2-2,75.

{bi}4. løp. 1600 m. V5-3, V4-1:{bt} 1) Mestre dos Magos 1.40,7, Stall Isabel. C. Lopez, 2) Crossroad Blues 1.41,2, 3) New Man 1.41,4, 4) Lakota Legend (SWE) 1.41,5, 5) Marshall Runner 1.41,6, 6) Delacroix 1.41,7.Odds: 6,37 (3). Trippel: 96,72 (3-4-1). Plass: 2,06-1,77-1,89.

{bi}5. løp. 1600 m. V5-4, V4-2:{bt} 1) Anachronist (FR) 1.42,7, Øvrevoll Stutteri. S. Støren,l, 2) Mongolian Navy (USA) 1.43,1, 3) Al Buraq 1.43,3, 4) Final Episode (DEN) 1.43,4, 5) Fleckenzen 1.43,5, 6) Deecider (GB) 1.43,7.Odds: 14,23 (6). Trippel: 1103,33 (6-2-3). Plass: 9,48-4,94-1,82.

{bi}6. løp. 1600 m. V5-5, V4-3, DD-1:{bt} 1) Red Glory (SWE) 1.44,8, Erika Edvardsson. P. Gråberg, 2) Mohikan (SWE) 1.45,0, 3) Eddie Riff (IRE) 1.45,1, 4) Jurga 1.45,1, 5) My Cup Of Tea (SWE) 1.45,6, 6) Glimt (GER) 1.45,7.Odds: 5,45 (1). Trippel: 511,85 (1-10-3). Plass: 2,32-1,62-2,66.

{bi}7. løp. 2400 m. V4-4, DD-2:{bt} 1) Moonflash (IRE) 2.36,1, Sabine Langvad. K. Ingolfsland,l, 2) Justice Focused (IRE) 2.37,1, 3) Queen's Delight 2.37,4, 4) Prince Field (IRE) 2.37,6, 5) Two Times (GER) 2.37,7, 6) Eyecatching (FR) 2.37,7.Odds: 8,97 (4). Trippel: 913,33 (4-2-6). Plass: 2,36-2,97-2,45.

Totalomsetning: Kr 1.108.042

