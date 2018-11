Hoppsjefen om Vikersund-avgjørelsen: – Betyr enormt mye for meg

ntb_sport

Da samles styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) til møte. Der blir det ventelig tatt en endelig avgjørelse på om Vikersund gjeninnsettes som arrangør av Raw Air-avslutningen eller om rennene eventuelt flyttes til Trondheim.

Vel halvannen måned er gått siden bakkekomiteen i FIS satte ned foten og strøk verdens største hoppbakke fra vinterens terminliste. I begrunnelsen ble det pekt på at Vikersund ikke tilfredsstilte bakkekravene som er stilt fra FIS-hold.

Siden har det vært hektisk aktivitet på mange fronter for å få mammutbakken tilbake på kalenderen. Gravemaskiner har vært i full sving i anlegget og nye profiltegninger er fremlagt for å etterkomme ønskene fra hopptoppene i FIS.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen og arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, Ståle Villumstad, er blant dem som har jobbet iherdig med redningsaksjonen. Bråthen våger samtidig ikke gjøre seg altfor store forhåpninger om hvilke frukter arbeidet har båret.

– Jeg er veldig spent. Jeg opplever at det er konstruktive dialoger, men det som skal skje videre nå er jeg usikker på. Jeg kjenner ikke til prosesser mot styrenivå (i FIS), sier han til NTB.

Personlig viktig

Hoppsjefen bruker samtidig ordet «konstruktivt» om mye av det som har skjedd siden Vikersund brått sto uten gyldig sertifikat.

– Jeg føler at Vikersund har vært konstruktive med hensyn til å få gjort om bakken og brukt innovative løsninger for å få gjort den fysiske jobben, og jeg føler FIS har vært konstruktive med hensyn til å bidra til hvordan dette skal bli til slutt. Så gjenstår det å se om den slags konstruktivitet fører til at vi står i Heggenåsen i mars eller i Trondheim, sier han.

– Utfallet av dette betyr noe for deg personlig også?

– Selvfølgelig. Det betyr enormt mye for meg. Rundt bordet da Raw Air ble født, satt det tre personer. Det var Arne Åbråten, Walter Hofer og jeg. Det er klart du får et spesielt forhold til turneringen da, sier Bråthen – og utdyper:

– Når den avsluttes i bakgården min, bare 20 minutter å kjøre hjemmefra, er det ingen tvil om at dette betyr noe for meg personlig, men det kan samtidig ikke jeg la meg styre av. Jeg må jobbe med en profesjonell tilnærming.

Mister det unike

Også utøverne venter i spenning på fredagens styreavgjørelse i FIS. Daniel André Tande peker på at den spektakulære avslutningen i Vikersund har gitt Raw Air en ekstra dimensjon og mener den gjør turneringen «hakket vassere enn hoppuka».

– Man har hopping hver dag og avslutter i verdens største hoppbakke. Det er ikke bare-bare å skulle sette utfor den bakken når du har vært gjennom sju dager med hopping og konstant reising. Det er en utfordring i seg selv og et moment som gjør denne turneringen helt unik, sier Tande til NTB.

Lagkamerat Johann André Forfang krysser også fingrene for at finalen ikke må flyttes.

– Jeg synes det er veldig trist hvis det blir tilfellet. Konseptet med Raw Air har fungert veldig bra for oss utøvere, og jeg har inntrykk av at også publikum synes det har vært interessant. Vikersund har en stor del i det, for det gjør det veldig unikt. Det er ingen andre turneringer som ender med skiflyging og med det trøkket som er med de lange hoppene, sier han.

Landslagstrener Alexander Stöckl har ingen klar magefølelse på hva FIS-styret vil falle ned på fredag. Han er samtidig klar på at avgjørelsen får mye å si for både norsk og internasjonal hoppsport.

– Jeg står midt i mellom og er veldig usikker på hva som kommer til å skje. Jeg vet at vi har forsøkt å jobbe godt inn mot FIS og ha en god dialog den siste tiden, så får vi se om det er nok, sier han.

