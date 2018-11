Jacobsen ikke inn i WADA

ntb_sport

Det er foreløpig ikke kjent hvilke tre medlemmer som ble valgt framfor den norske langrennsløperen.

Det var Norges Skiforbund som nominerte den profilerte norske langrennsløperen.

– Astrid er en meget god kandidat til dette svært viktige vervet. Hun har lang erfaring som toppidrettsutøver og vil forvalte våre verdier i norsk idrett på en forbilledlig måte. Vi er veldig glade for at hun har stilt seg til disposisjon, og vi er sikre på at hennes kandidatur vil gi WADA et positivt løft. Hun vil tilføre utøverkomiteen betydelig kompetanse i antidopingarbeidet, sa idrettspresident Tom Tvedt da Jacobsen ble nominert.

