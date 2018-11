Markus Henriksen mellom fotball og fødsel: – Kona er sjefen

ntb_sport

– Vi har ingen plan. Jeg klarer å ha fullt fokus på fotball mens jeg er her. Skjer det noe i Trondheim så ringer de hjemmefra, og så får vi ta en avgjørelse da, sier Henriksen til NTB på spørsmål om hva som skjer om fødselen starter.

Det gjør han samme dag som kona har termin. De venter sitt tredje barn, og Henriksen har selvsagt lyst til å være med på fødselen. Likevel er det ikke planlagt i detalj hva midtbanespilleren gjør om det «skjer noe».

– Som jeg har sagt både til Lars og til alle andre så er det kona som er sjefen. Det er en grunn til at familien er i Trondheim nå. Der er det mye slekt, og hvis det skjer noe så er vi beredt. Så får vi bare ta det som det kommer. Jeg opplevde med førstemann at det gikk en uke over tiden. Vi får bare sette oss ned når det skjer og ta en avgjørelse, sier han.

Verken Slovenia, der landslaget er til lørdag, eller neste stoppested Kypros er en kort flyreise unna Trondheim.

Vanskelig reisevei

– Nei, det er sant. Det må klaffe godt hvis jeg skal rekke fødselen om den kommer i gang mens jeg er her. Vi skal prøve å få det til så jeg gjør det, men jeg tror hun er innforstått med at jeg kanskje er der rett etter, sier han.

– Så har det litt å si hvilken dag det er. Skjer det plutselig om kvelden dagen før Kypros-kampen så er det vanskelig å komme seg hjem uansett, og da er det mest sannsynlig at jeg spiller den kampen. Jeg vet at hun er i trygge hender, og derfor klarer jeg å tenke på fotball.

Han har lyst til å spille kampene som avgjør om Norge blir gruppevinner i nasjonsligaen.

– Det er viktige kamper, og jeg har gledet meg veldig til dem. Det er et høydepunkt å komme til landslagssamling når vi har det samholdet vi har og har levert som vi har gjort den siste tiden. Jeg håper vi klarer å avslutte året i samme stil, for det vil være en skuffelse om vi ikke vinner gruppa, sier han.

Dominerer

I et intervju med Hulls nettsted publisert denne uken snakker Henriksen om hva kapteinsrollen i klubblaget har gjort med ham som spiller. Den utviklingen profitterer også landslaget på.

– Jeg hadde en tøff periode for kanskje to år siden da jeg var mye skadd og prestasjonene ikke var som jeg ønsket. Det gikk en «f» i meg, og jeg føler jeg er blitt mye tøffere oppi hodet. I tillegg bruker jeg kroppen og vinner de fleste duellene, noe jeg ikke gjorde før, sier han til NTB.

– Jeg er blitt en annen spiller enn jeg var for noen år siden, og kapteinsrollen har forsterket det. Jeg var kaptein i AZ i Nederland også, men jeg må si det er noe annet å være det i England. Jeg vokser på den og lærer ting hele veien. Jeg er blitt mer dominerende.

Det håper han igjen å vise mot Slovenia, men om kona ringer og kommanderer ham hjem så må andre dominere på midtbanen der Henriksen har operert fra start til slutt i samtlige landskamper i år og et stykke tilbake i fjoråret.

