Ny debut for råsterkt stjerneskudd i alpint

Lillestrøm-jenta har en fysikk som mange kan misunne henne og bidro også til at hun verdenscupdebuterte med et brak med 9.-plass i storslalåm i Sölden i slutten av oktober.

Lørdag skal hun kjøre verdenscup i slalåm i finske Levi. Det blir hennes første verdenscuprenn i den disiplinen. Sammen med de øvrige teknikkjørerne på landslaget har hun oppholdt seg i Finland siden 4. november.

- Jeg har litt høyere FIS-punkter der, så startnummeret blir dårligere. Jeg får bare stupe inn i det. Jeg har vært bare storslalåmkjører tidligere, men nå har slalåmen kommet seg veldig, og da er det lettere være mer selektiv med rennene slik at man får trent i mellom. Det er gøy at alt blir gjort skikkelig, sa Stjernesund til NTB etter rennet på breen i Sölden for noen uker siden.

Stjernesund kommer ikke til å kjøre noen fartsrenn denne sesongen, med et mulig unntak for super-G og utfor i NM på tampen av sesongen.

Rå

Det sies om Thea Stjernesund at hun har en helt spesiell og rå personlighet. Hun har en egen evne til å eie et hvert rom som hun kommer inn i. Hun er blid og imøtekommende og har en herlig latter.

Hun valgte selv å kjøre i europacupen sist sesong. Hun mente at hun hadde godt av å modne i et ekstra år der. Før sesongstart økte hu fra 881 til 1002 poeng på Ironman-testen til Skiforbundet. Ingen norske jenter har testet høyere, og kun et fåtall menn har vært bedre.

- Fysikken har vært min styrke hittil, men nå kan det også ødelegge for meg. Man kan ikke bare kjøre på at man er sterk, du må ha følelse også. Fysikken har tatt meg et visst stykke, men nå er det mest teknikk som gjelder, sa hun etter å ha kjørt seg opp fra 24.- til 9.-plass i Sölden,

Nervøs

Jenta som fyller 22 år 24. november, forteller at hun har brukt tid på å bygge seg opp til den hun er nå.

- Jeg har alltid vært en underdog. Jeg er ikke den som har utviklet meg tidligst. Jeg er 21 år og kjører verdenscup for første gang. Det er mange som har debutert tidligere enn det. Kanskje er det slik at jeg endelig har tatt steget? undret Stjernesund etter opptredenen i Østerrike.

Hun skjønte at det ville bli start i årets verdenscup da hun avsluttet med å vinne storslalåm under finalen i europacupen i mars sist år. Stjernesund sa i Sölden at hun har vært nervøs helt siden den gang.

- Jeg har hatt dette i bakhodet hver dag, og jeg tror egentlig at det bare har vært bra. Det er ingen treninger som har gått til spille, og alt er gjort til det ytterste for min del. Jeg synes det var godt endelig å kunne stå ved siden av dem man bare har sett på TV, at jeg kunne ufarliggjøre dem litt. Kjøre oppvarming med dem. Du skjønner at de bare er løpere de også. Det er veldig motiverende, sa Stjernesund.

Etter rennet i Levi fortsetter verdenscupen for kvinner med to renn i Killington på østkysten av USA. Deretter venter det renn i Lake Louise i Canada.

