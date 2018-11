Sjefene vil ikke avskrive Northug

ntb_sport

31-åringen var i godt lune, men også svært nøktern da han snakket om sine egne muligheter under onsdagens pressetreff på Beitostølen, to dager før fredagens nasjonale sesongåpning i langrenn samme sted.

Han snakket om at det var reelle muligheter for at langrennskarrieren var over før jul, og at han hadde avskrevet sjansene for Tour de Ski og VM om det snart ikke snudde treningsmessig.

En mer pessimistisk utgave av Northug har vi ikke opplevd før. Han var pessimist da sprinterne hadde samling i Molde i starten av oktober også, men denne gangen var han enda klarere.

Etter Molde-samlingen gikk han på en ny smell da han pådro seg et magevirus under høydesamlingen i Val Senales.

Kroppen hans tar seg inn senere enn før. Først nylig var han tilbake i trening igjen.

Uoppgjort

– Jeg skjønte at han var pessimistisk. Dette skyldes nok at det ikke er gått på skinner i det siste, og han vet hvem han konkurrerer mot både i sprint og distanse. Der har det gått på skinner for enkelte, og han vet hva de står for, sa herrelandslagstrener Eirik Nossum.

Nossum var i teamet rundt Petter Northug i sju år fra 2007 til 2014, først som personlig assistent og deretter som personlig trener.

– Jeg håper at han kommer på bedre tanker etter hvert og at han får gjort en god treningsjobb. Jeg tror at han fortsatt har ting uoppgjort i denne idretten. Han er fortsatt en ambassadør for langrennssporten som vi sjelden har sett maken til. Om noen gang. Jeg håper og tror at dette var en vel pessimistisk utgave av Petter Northug og at pilen peker riktig vei igjen, sa Nossum til NTB.

Realitet

Sportssjef Vidar Løfshus har hatt sine feider med Northug opp gjennom årene, men ønsker ikke at det skal slutte slik situasjonen står nå.

– Han er realitetsorientert og har sett i høst at det er mange som er godt trent i Ski-Norge, og når han ikke har lyktes med treningen sin blir det for langt bak.

– Kan han ta noe av dette inn igjen?

– Ja, det kan han om han gjør mye av de riktige tingene de to neste månedene. Da kan det absolutt gå, men han tåler ikke en ny sykdomsperiode.

– Selv trodde han verken på Tour de Ski eller VM?

– Nei, det kan henge i en tynn tråd det. Før har han kjempet i teten i Tour de Ski, samtidig som han har brukt det til å kjøre opp formen, men du skal tåle å gå det. Hvis du ikke tåler det, så får du heller ikke brukt det til kjøre opp form, sa Løfshus til NTB.

