Tarik Elyounoussi trolig klar til Slovenia-kampen

ntb_sport

Torsdag trente det norske laget på kamparenaen i Ljubljana. De første 20 minuttene var åpne for pressen.

Tarik Elyounoussi er eneste spørsmålstegn i Lars Lagerbäcks landslagstropp før kampen mot Slovenia, etter å ha måttet gå ut med skade da AIK ble svensk seriemester søndag. Det var snakk om at det kunne være en strekk, men det er iallfall avkreftet. I stedet er det snakk om en sliten muskel.

– Alle trente i dag. Vi har ingen spørsmålstegn utenom Tarik. Han trente en full trening i dag, men vi skal evaluere med det medinske teamet i ettermiddag og bestemme oss for om han er spilleklar, sa Lagerbäck på pressekonferansen torsdag.

– Det er jeg og Perry som tar siste beslutning. Om det er så ille at det kan bli veldig mye verre, da sier det medisinske teamet det, men jeg tror ikke det handler om at det medisinske sier at han absolutt ikke skal spille, siden han var så pigg i dag. Men hvis de sier at han ikke skal spille, så bøyer jeg meg for det, la han til.

Han vil uansett ta ut sine elleve foretrukne til møtet til Slovenia, selv om Kypros-kampen kommer tett på.

– Vi kommer til å ta ut det beste laget for å møte Slovenia. Så får vi se etter kampen. Det finnes flere gode spillere i hver posisjon, sa Lagerbäck.

Før samlingen har landslagsjef Lars Lagerbäck mottatt forfall fra to sentrale spillere; midtstopper Kristoffer Ajer og stjernespissen Joshua King.

Norge møter Slovenia fredag og Kypros mandag i UEFAs nasjonsliga. Begge kampene spilles på bortebane.

