Det bestemte Premier League-klubbene torsdag, skriver BBC.

I år var første gang «Deadline Day» fant sted før sesongstart i stedet for 31. august. Bakgrunnen for endringen var at man ikke ønsket at spillerlogistikk skulle forstyrre for mye i sesonginnledningen, og tiltaket har åpenbart vært en suksess ettersom klubbene ønsker å fortsette med tidlig kjøpsstopp.

