Sveitsisk FIFA-etterforsker måtte slutte i jobben

ntb_sport

Olivier Thormann ble fratatt ansvaret som sjef for økokrim-avdelingen ved statsadvokatkontoret i Bern forrige fredag.

– Mistanken om at noe kriminelt har skjedd kan ikke opprettholdes, opplyste statsdvoakten fredag.

Dermed er den saken avsluttet, mens statsadvokaten har fortsatt andre saker rundt FIFA å tenke på.

Saken til Thormann er ikke den første pinlige hendelsen som rammer sveitsiske påtalemyndigheter i forbindelse med den høyprofilerte etterforskningen av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

I forrige uke ble Rinaldo Arnold, en av de ansatte hos påtalemyndigheten, satt under etterforskning etter at Tages-Anzeiger skrev at han er blitt invitert til viktige fotballbegivenheter som VM i Russland og FIFA-kongressen i Mexico i 2016.

Arnold er ikke involvert i FIFA-etterforskningen, men han skal ha arrangert et møte mellom FIFA-president Gianni Infantino og en høytstående person hos påtalemyndigheten.

Den sveitsiske korrupsjonsetterforskningen startet da en rekke FIFA-ledere ble pågrepet i forkant av FIFA-kongressen i Zürich i 2015. Det skjedde etter anmodning fra amerikanske myndigheter som har sin egen etterforskning.

